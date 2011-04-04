Додано: Суб 13 лис, 2021 20:52

Kripo написав: Аlександр написав: Относительно рыночными механизмами развивать доступное кредитование. Т. е. вместо кредитов 5, 7, 9 сделать другой подход, 1 + 1. Например, если банк выдает кредит 300 000 грн под 6% годовых, то и по остальным 300 000 грн рыночный процент банка будет компенсирован государством тоже до 6% годовых. Относительно рыночными механизмами развивать доступное кредитование. Т. е. вместо кредитов 5, 7, 9 сделать другой подход, 1 + 1. Например, если банк выдает кредит 300 000 грн под 6% годовых, то и по остальным 300 000 грн рыночный процент банка будет компенсирован государством тоже до 6% годовых.

Небольшая ремарка - когда примерно 10 лет назад немецкое правительство решило по этому пути сделать «жильё доступным» - финансировало кредит на жилье, то экономисты и партия либералов ржали просто, кредитуя СПРОС вы только подстегиваете цену на товар, что делает товар недоступным, так и произошло, этот рост цен на недвижку привлёк деньги инвесторов начавших скупку вторички, через 5 лет цены поднялись на 50%, за 10 лет в 2,5 раза. Люди выходили на демонстрации, ввели мораторий на повышение квартплаты, и появились аналитические статьи - «сколько в итоге покупатель сэкономил на процентах но переплатил из-за роста цены». Небольшая ремарка - когда примерно 10 лет назад немецкое правительство решило по этому пути сделать «жильё доступным» - финансировало кредит на жилье, то экономисты и партия либералов ржали просто, кредитуя СПРОС вы только подстегиваете цену на товар, что делает товар недоступным, так и произошло, этот рост цен на недвижку привлёк деньги инвесторов начавших скупку вторички, через 5 лет цены поднялись на 50%, за 10 лет в 2,5 раза. Люди выходили на демонстрации, ввели мораторий на повышение квартплаты, и появились аналитические статьи - «сколько в итоге покупатель сэкономил на процентах но переплатил из-за роста цены».

Kripo написав: Надо не спрос кредитовать, а ПРЕДЛОЖЕНИЕ - давать льготные кредиты застройщику, в данном случае, упрощать процедуры, и получите снижение цен и оживление строительства. Надо не спрос кредитовать, а ПРЕДЛОЖЕНИЕ - давать льготные кредиты застройщику, в данном случае, упрощать процедуры, и получите снижение цен и оживление строительства.

В Германии кредиты на жилье по нашим меркам итак на шару.Плюс огромная очередь желающих жить и работать в Германии, и в итоге более миллиона прироста населения за этот период. Конечно, будет спрос на жилье вместе с ростом цен и спекулятивной составляющей. У нас же совсем другая, диаметрально противоположно ситуация.С таким успехом банки и сами могут строить дома. Вроде у нас уже были-почили банки такие. Да и по кредитному риску, что лучше, выдать 100 млн одному заемщику или по 1 млн стам?К тому же, ипотека под 6% годовых на 20 лет на жилье стоимостью 1 500 000 грн = 7500 грн в первый месяц процентов и 6250 грн по телу кредита. Итого: 13 750 грн всех платежей в первый месяц с последующим уменьшением, в то время, как аренда составит 10 000 грн с дальнейшим подорожанием.