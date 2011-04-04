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НУ палка ж о двух концах ) При завышеных ценах на недвигу у бизнеса, если ему дать шаровой кредит, то он понастроит лес дорогущих метров и будет ждать заселения ток 10% от объема, шобы ток хоть как-то оформить подключение к коммуникациям. А там можно и... сносить через 5..7 лет -- влошения окупились, кредит выплачен )
Государству нужен номальный экономист, который просчитает эту палку на 20..30 лет вперед.
З.Ы. кстати это отлично показывает, что трудовой коллектив видел (знает) намного больше, чем показали в "ролике". Интересно шо же на самом деле творили там те, что пришли "брать интервью", что у народа такая реакция?
Питання було про "фінансування державним банком компаній, пов’язаних з ОРДЛО". Тому, й така реакція співробітників (не народу, а колег, які теж до цього причетні!), бо є співучасниками та покривають свого!
АТ "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку АТ "Альпарі банк". Ціна угоди – 260 млн грн, повідомили LIGA.net співрозмовники у Кабміні та Укрпошті. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.
V2 написав:АТ "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку АТ "Альпарі банк". Ціна угоди – 260 млн грн, повідомили LIGA.net співрозмовники у Кабміні та Укрпошті. Кабінет міністрів та Міністерство інфраструктури, власник Укрпошти, погодили угоду.
Аlександр написав:Относительно рыночными механизмами развивать доступное кредитование. Т. е. вместо кредитов 5, 7, 9 сделать другой подход, 1 + 1. Например, если банк выдает кредит 300 000 грн под 6% годовых, то и по остальным 300 000 грн рыночный процент банка будет компенсирован государством тоже до 6% годовых.
Небольшая ремарка - когда примерно 10 лет назад немецкое правительство решило по этому пути сделать «жильё доступным» - финансировало кредит на жилье, то экономисты и партия либералов ржали просто, кредитуя СПРОС вы только подстегиваете цену на товар, что делает товар недоступным, так и произошло, этот рост цен на недвижку привлёк деньги инвесторов начавших скупку вторички, через 5 лет цены поднялись на 50%, за 10 лет в 2,5 раза. Люди выходили на демонстрации, ввели мораторий на повышение квартплаты, и появились аналитические статьи - «сколько в итоге покупатель сэкономил на процентах но переплатил из-за роста цены».
В Германии кредиты на жилье по нашим меркам итак на шару. Плюс огромная очередь желающих жить и работать в Германии, и в итоге более миллиона прироста населения за этот период. Конечно, будет спрос на жилье вместе с ростом цен и спекулятивной составляющей. У нас же совсем другая, диаметрально противоположно ситуация.
Kripo написав:Надо не спрос кредитовать, а ПРЕДЛОЖЕНИЕ - давать льготные кредиты застройщику, в данном случае, упрощать процедуры, и получите снижение цен и оживление строительства.
С таким успехом банки и сами могут строить дома. Вроде у нас уже были-почили банки такие. Да и по кредитному риску, что лучше, выдать 100 млн одному заемщику или по 1 млн стам?
К тому же, ипотека под 6% годовых на 20 лет на жилье стоимостью 1 500 000 грн = 7500 грн в первый месяц процентов и 6250 грн по телу кредита. Итого: 13 750 грн всех платежей в первый месяц с последующим уменьшением, в то время, как аренда составит 10 000 грн с дальнейшим подорожанием.