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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 лис, 2021 18:19
Ребят,прошу написать здесь,кто знает, депозиты в гривне или долларах с правом досрочного расторжения,это важно.
Их немного,но они есть,как например в Конкорде накопительный.
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Scotch
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:49
Scotch написав:
Ребят,прошу написать здесь,кто знает, депозиты в гривне или долларах с правом досрочного расторжения,это важно.
Их немного,но они есть,как например в Конкорде накопительный.
Монобанк
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