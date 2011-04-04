Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 лис, 2021 18:19
Ребят,прошу написать здесь,кто знает, депозиты в гривне или долларах с правом досрочного расторжения,это важно.
Их немного,но они есть,как например в Конкорде накопительный.
Scotch
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Додано: Нед 14 лис, 2021 18:49
Scotch написав:
Ребят,прошу написать здесь,кто знает, депозиты в гривне или долларах с правом досрочного расторжения,это важно.
Их немного,но они есть,как например в Конкорде накопительный.
Монобанк
vollena71
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Додано: Пон 15 лис, 2021 13:39
Такая проблема - перевести большую сумму на финкомпанию, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Kripo
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Додано: Пон 15 лис, 2021 16:33
Kripo написав:
Такая проблема - перевести большую сумму на финкомпанию, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Інфо по деяким банкам може бути не актуальною
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