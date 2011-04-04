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Kripo написав:Такая проблема - перевести большую сумму на финкомпанию, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Kripo написав:Такая проблема - перевести большую сумму на финкомпанию, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
якщо є усі бумаги (договір, ..) то гривня під 0 із Форварда (рахунок чи дебетка) +джерело походження коштів само собою..