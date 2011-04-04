|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 14 лис, 2021 18:19
Ребят,прошу написать здесь,кто знает, депозиты в гривне или долларах с правом досрочного расторжения,это важно. Их немного,но они есть,как например в Конкорде накопительный.
Додано: Нед 14 лис, 2021 18:49
Додано: Пон 15 лис, 2021 13:39
Тариф на перевод
Такая проблема - перевести большую сумму на финкомпанию, какие есть дешевые тарифы у банков? Из альфабанка берут 0,5% если $ переводить и 1% гривны, приват тоже самое, плюс 12$ если баксы переводишь.
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:33
Інфо по деяким банкам може бути не актуальною
Додано: Пон 15 лис, 2021 19:37
Додано: Пон 15 лис, 2021 19:43
якщо є усі бумаги (договір, ..) то гривня під 0 із Форварда (рахунок чи дебетка)
+джерело походження коштів само собою..
Додано: Пон 15 лис, 2021 20:36
Re: Байки про банки і не тільки....
Все успешние платят растаможку через банк СИЧ, там наименьший тариф.
Кеди в руки и в кассу.
Додано: Вів 16 лис, 2021 11:52
18 листопада року 2021 може бути передостанній крок для деполюдей - Фонд 400000 з 2023 - 600000.
Після цього лише підпис Зе.
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:34
НБУ в шоці від форумного "7 бєд 1 отвєт"
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:57
Та жалуются в основном на коллекторов и мфо.
Свинорыльские вопросы сейчас не выделены ни в какую категорию.
После "стейков" привата НБУ в аналогичном отчёте упоминал этот вопрос.
Кстати, возможно приват опять "ворвётся" в эту статистику, после вала нынешних акций привата
Если без шуток - это хорошая штука, помогает. Я писал обращение в НБУ по поводу "потерявшегося" перевода p2p (с одной карты ушли, по адресу не дошли - если вкратце). Обращения в банки как-то не очень помогали, включались стандартные отговорки. После обращения в НБУ - деньги нашлись через несколько дней. Без этого деньги наверно "искали" бы до сих пор
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|