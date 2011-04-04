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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1324132513261327

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 98
Більше десяти
18%
18
Від п'яти до десяти
32%
31
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
10%
10
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 07:49

  greenozon написав:НБУ в шоці від форумного "7 бєд 1 отвєт"

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... -2021-roku

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4


Но 24 плюсика не зря ведь наставили. Ускоритель реально работает.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 09:08

  jay2004 написав:
  greenozon написав:НБУ в шоці від форумного "7 бєд 1 отвєт"

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... -2021-roku

https://bank.gov.ua/admin_uploads/artic ... Q3.pdf?v=4


Но 24 плюсика не зря ведь наставили. Ускоритель реально работает.


я лише за!
що в нашому затишному ламповому форумі є така фішка! :wink:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:13

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:33

  Квесторе_поверніться написав:18 листопада року 2021 може бути передостанній крок для деполюдей - Фонд 400000 з 2023 - 600000.
https://finbalance.com.ua/news/vr-rozhlyane-nizku-finansovikh-zakonoproektiv-u-chetver
Після цього лише підпис Зе.

і що там назасідали?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:і що там назасідали?


Зняли з розгляду "антиахметовський" закон.
Закон "Про деолігархізацію" в дії :)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:04

  V2 написав:
  flyman написав:і що там назасідали?


Зняли з розгляду "антиахметовський" закон.
Закон "Про деолігархізацію" в дії :)

а що з Фондом грабування? підняли стелю?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:07

flyman
Ще не розглядали, але засідають.
Інформація - тут: https://www.rada.gov.ua/
V2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:49

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:18 листопада року 2021 може бути передостанній крок для деполюдей - Фонд 400000 з 2023 - 600000.
https://finbalance.com.ua/news/vr-rozhlyane-nizku-finansovikh-zakonoproektiv-u-chetver
Після цього лише підпис Зе.

і що там назасідали?

Загорілась система голосування в Раді. Стефан достроково закрив сесію.
Квесторе_поверніться
 
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