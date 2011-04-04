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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1325132613271328

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 98
Більше десяти
18%
18
Від п'яти до десяти
32%
31
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
10%
10
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 98
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:12

Свіжа депозитна Санта-Барбара
цього разу по "великих банках"
наразі нічого цікаового я не побачив

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-17112021

PS чомусь в статті робиться фокус на пумб, що пилососить налік із ринку
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:09

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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Про одну з гілочок ікебани

Цього року недержавні пенсійні фонди (НПФ) збільшили розмір активів і розширили клієнтську базу. Та кількість клієнтів, які вклади свої гроші в НПФ, як і раніше, критично мала. Як сьогодні заробляють гроші НПФ і яку дохідність забезпечують своїм вкладникам, — розбирався «Мінфін».
https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... -klientov/
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