цього разу по "великих банках"
наразі нічого цікаового я не побачив
PS чомусь в статті робиться фокус на пумб, що пилососить налік із ринку
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:12
Свіжа депозитна Санта-Барбара
цього разу по "великих банках"
наразі нічого цікаового я не побачив
PS чомусь в статті робиться фокус на пумб, що пилососить налік із ринку
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Про одну з гілочок ікебани
Цього року недержавні пенсійні фонди (НПФ) збільшили розмір активів і розширили клієнтську базу. Та кількість клієнтів, які вклади свої гроші в НПФ, як і раніше, критично мала. Як сьогодні заробляють гроші НПФ і яку дохідність забезпечують своїм вкладникам, — розбирався «Мінфін».
Додано: П'ят 19 лис, 2021 13:53
В Порохбанці на 10 років під 18% річних кращий пенсфонд ніж в НПФ.
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