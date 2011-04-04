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Цього року недержавні пенсійні фонди (НПФ) збільшили розмір активів і розширили клієнтську базу. Та кількість клієнтів, які вклади свої гроші в НПФ, як і раніше, критично мала. Як сьогодні заробляють гроші НПФ і яку дохідність забезпечують своїм вкладникам, — розбирався «Мінфін». https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... -klientov/
Цього року недержавні пенсійні фонди (НПФ) збільшили розмір активів і розширили клієнтську базу. Та кількість клієнтів, які вклади свої гроші в НПФ, як і раніше, критично мала. Як сьогодні заробляють гроші НПФ і яку дохідність забезпечують своїм вкладникам, — розбирався «Мінфін». https://minfin.com.ua/ua/invest/article ... -klientov/
В Порохбанці на 10 років під 18% річних кращий пенсфонд ніж в НПФ.