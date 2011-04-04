Порох не ворог...політичний опонент.
Межигірський зрадник, запроданець супостата пу.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:41
Байка про банку Ахметбая
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