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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 22 лис, 2021 16:40
Вкладчик1234 написав:
Был банк ВБР с аналогичными показателями, и где он сейчас?
Порох не ворог...політичний опонент.
Межигірський зрадник, запроданець супостата пу.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 16:41
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Додано: Пон 22 лис, 2021 18:44
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:11
Квесторе_поверніться написав:
Порох не ворог...політичний опонент.
Межигірський зрадник, запроданець супостата пу.
А кто у нас Межигірський зрадник, запроданець супостата пу?
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lubopytnaya
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:20
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Порох не ворог...політичний опонент.
Межигірський зрадник, запроданець супостата пу.
А кто у нас Межигірський зрадник, запроданець супостата пу?
Четвертий президент, через якого ВБР прикрили.
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Додано: Пон 22 лис, 2021 19:47
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Порох не ворог...політичний опонент.
Межигірський зрадник, запроданець супостата пу.
А кто у нас Межигірський зрадник, запроданець супостата пу?
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