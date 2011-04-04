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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1327132813291330

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 100
Більше десяти
19%
19
Від п'яти до десяти
31%
31
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
11%
11
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 13:24

  akido написав:
  Faceless написав:
greenozon написав:постом вище скамище
А що, затримує виплату %? Чи в чому претензії?

Пороха по любому Зеля посадить. "Або я її веду в загс або вона мене веде до прокурора" (с) Ну і банку роздерибанить, чого ж добру пропадати ?

не посадить, тому що через пару років він стане "папіредником" і викопає сам собі яму
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 19:25

  Ой+ написав:
  Квесторе_поверніться написав:Байка про Гранбанкіра
https://biz.censor.net/news/3300940/ochilnyk_natsbanku_podaruvav_mayino_u_shveyitsariyi_na_78_milyioniv_nazk


Так чого байка? Не вірите в людську доброту? Ось так взяв і подарував на 78 лямів, що сам і відобразив у декларації, хоча, напевно, хотів робити таємно, щоб права рука не знала, що робить ліва. І сам давно живе у добрих людей безоплатно, користуючись їх добротою.

Так фішка в тому кому подарував?
Якщо формально подарунок лишається в сімї то це лише формальність...можливо щоб в когось зявились легальні доходи.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 14:58

Якось примітивно автор мислить
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/17/75585378/
Хоча податок на витрати і так є.
Тут слід взачалі заборонити щось купляти дороге якщо не доведена
законність походження коштів. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:11

  Квесторе_поверніться написав:Якось примітивно автор мислить
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/17/75585378/
Хоча податок на витрати і так є.
Тут слід взачалі заборонити щось купляти дороге якщо не доведена
законність походження коштів. Ні?

Ключова помилка - відсутність довіри до влади. Спочатку влада демонструє посадку олігархів, реальну боротьбу з корупцією, повернення обличчям до пересічної людини, а потім вже агітує громадян башляти в общак. 8) Навпаки не проканає.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:15

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якось примітивно автор мислить
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/17/75585378/
Хоча податок на витрати і так є.
Тут слід взачалі заборонити щось купляти дороге якщо не доведена
законність походження коштів. Ні?

Ключова помилка - відсутність довіри до влади. Спочатку влада демонструє посадку олігархів, реальну боротьбу з корупцією, повернення обличчям до пересічної людини, а потім вже агітує громадян башляти в общак. 8) Навпаки не проканає.


... перестає брехати, влаштовувати за наш рахунок собі перельоти для святкування ювілею, красти, безпідставно звільняти своїх розвідників без прикриття ...
Перелік можна продовжувати!
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