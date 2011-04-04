Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Квесторе_поверніться написав:Якось примітивно автор мислить https://minfin.com.ua/ua/2021/11/17/75585378/ Хоча податок на витрати і так є. Тут слід взачалі заборонити щось купляти дороге якщо не доведена законність походження коштів. Ні?
Ключова помилка - відсутність довіри до влади. Спочатку влада демонструє посадку олігархів, реальну боротьбу з корупцією, повернення обличчям до пересічної людини, а потім вже агітує громадян башляти в общак. Навпаки не проканає.
... перестає брехати, влаштовувати за наш рахунок собі перельоти для святкування ювілею, красти, безпідставно звільняти своїх розвідників без прикриття ... Перелік можна продовжувати!