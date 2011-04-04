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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1327132813291330

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 101
Більше десяти
19%
19
Від п'яти до десяти
32%
32
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
11%
11
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:15

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якось примітивно автор мислить
https://minfin.com.ua/ua/2021/11/17/75585378/
Хоча податок на витрати і так є.
Тут слід взачалі заборонити щось купляти дороге якщо не доведена
законність походження коштів. Ні?

Ключова помилка - відсутність довіри до влади. Спочатку влада демонструє посадку олігархів, реальну боротьбу з корупцією, повернення обличчям до пересічної людини, а потім вже агітує громадян башляти в общак. 8) Навпаки не проканає.


... перестає брехати, влаштовувати за наш рахунок собі перельоти для святкування ювілею, красти, безпідставно звільняти своїх розвідників без прикриття ...
Перелік можна продовжувати!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:28

Свіжий депо огляд (малі банки)

https://minfin.com.ua/ua/2021/11/24/75900913/

по валюті далі валимся
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:по валюті далі валимся


Ще є куди?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 12:00

  Investor_K написав:
  greenozon написав:по валюті далі валимся


Ще є куди?



так! ще є ОГОГО куди!
до 0.00001% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
в рік звісно! а ви як думали
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 17:53

  greenozon написав:
  Investor_K написав:
  greenozon написав:по валюті далі валимся


Ще є куди?



так! ще є ОГОГО куди!
до 0.00001% :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
в рік звісно! а ви як думали

ми терплячі, почаємо коли нікомунепотрібний стане всімпотрібний, а до цього вже йде, магічна фраза "тейпер тантрум" (майже як "абракадабра")
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 19:36

Завтра гілці 13 років...здоровячка Квестору ....можна порівняти 2 рейтинга
https://youcontrol.com.ua/bank-finscore/
https://minfin.com.ua/banks/rating/
Квесторе_поверніться
 
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