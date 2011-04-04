А що зі старими байками - "мільйон дерев", "контрабанда стоп", "15 аеропортів", "кінець торгівлі на війні", "всі рівні перед законом" ...?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:17
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:49
Ви явно не до оцінюєте нашого найвеличнішого, "мільйон дерев" для нього це "не о чем". «Дайош» 1 мільярд дерев за три роки!
А це дещо більше.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:55
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:03
Re: Байки про банки і не тільки....
в той день, коли мали голосувати щодо закону підняття стелі фонду - знаково загорілась ВР!
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