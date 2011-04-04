Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
flyman написав:Коли знову будуть пробувати підняти стелю ВГВФО?
Наразі ще нічого не змінилось - 200 тис. Свіжа байка:
Президент Володимир Зеленський анонсував запуск програми «Українська мрія», в рамках якої всі українці-платники податків зможуть отримати кредити за ставкою 5% річних на купівлю нерухомості, електромобіля, здобуття освіти чи зміну професії. Про це він сказав під час щорічного послання до Верховної Ради у середу, 1 грудня. На тлі цього він нагадав, що ставка іпотечних кредитів в Україні вже становить 10% річних і менше, а малий і середній бізнес вже отримує кредити за програмою 5-7-9 під 5%, 7% і 9% річних на https://zaxid.net/news/
реальна ставка зараз суттєво вища.
популізм (жопулізм) чистої води, ще в Туреччині є ще один такий, піднімає економіку з колін низькими відсотками