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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1328132913301331

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 101
Більше десяти
19%
19
Від п'яти до десяти
32%
32
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
11%
11
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Свіжа байка


А що зі старими байками - "мільйон дерев", "контрабанда стоп", "15 аеропортів", "кінець торгівлі на війні", "всі рівні перед законом" ...?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:49

  V2 написав:
  Ой+ написав:Свіжа байка


А що зі старими байками - "мільйон дерев", "контрабанда стоп", "15 аеропортів", "кінець торгівлі на війні", "всі рівні перед законом" ...?

Ви явно не до оцінюєте нашого найвеличнішого, "мільйон дерев" для нього це "не о чем". «Дайош» 1 мільярд дерев за три роки! https://www.radiosvoboda.org/a/dayosh-1 ... 96950.html
А це дещо більше.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  VASH написав:нашого найвеличнішого


Верховного найвеличнішого!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:03

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:Наразі ще нічого не змінилось - 200 тис.


в той день, коли мали голосувати щодо закону підняття стелі фонду - знаково загорілась ВР!

https://youtu.be/3uV2aMGurS8
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:39

Re: Байки про банки і не тільки....

А хто знає, чому "секрет поповнення 1-го числа" - поламався в а-банці? :mrgreen:
Вже а-банка прикрила цю лавочку? :wink:
Як давно?

А то я сьогодні пробував поповнити різних 2 депостовпці і... розчарувався/обламався :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 23:13

  Успіх написав:А хто знає, чому "секрет поповнення 1-го числа" - поламався в а-банці? :mrgreen:
Вже а-банка прикрила цю лавочку? :wink:
Як давно?

А то я сьогодні пробував поповнити різних 2 депостовпці і... розчарувався/обламався :mrgreen:

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flyman
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