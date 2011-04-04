Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:17
Ой+ написав:
Свіжа байка
А що зі старими байками - "мільйон дерев", "контрабанда стоп", "15 аеропортів", "кінець торгівлі на війні", "всі рівні перед законом" ...?
V2
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:49
V2 написав: Ой+ написав:
Свіжа байка
А що зі старими байками - "мільйон дерев", "контрабанда стоп", "15 аеропортів", "кінець торгівлі на війні", "всі рівні перед законом" ...?
Ви явно не до оцінюєте нашого найвеличнішого, "мільйон дерев" для нього це "не о чем". «Дайош» 1 мільярд дерев за три роки!
https://www.radiosvoboda.org/a/dayosh-1 ... 96950.html
А це дещо більше.
VASH
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:55
VASH написав:
нашого найвеличнішого
Верховного найвеличнішого!
V2
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Додано: Сер 01 гру, 2021 17:03
Ой+ написав:
Наразі ще нічого не змінилось - 200 тис.
в той день, коли мали голосувати щодо закону підняття стелі фонду - знаково загорілась ВР!
https://youtu.be/3uV2aMGurS8
greenozon
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Додано: Сер 01 гру, 2021 22:39
А хто знає, чому "секрет поповнення 1-го числа" - поламався в а-банці?
Вже а-банка прикрила цю лавочку?
Як давно?
А то я сьогодні пробував поповнити різних 2 депостовпці і... розчарувався/обламався
Успіх
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:13
Успіх написав:
А хто знає, чому "секрет поповнення 1-го числа" - поламався в а-банці?
Вже а-банка прикрила цю лавочку?
Як давно?
А то я сьогодні пробував поповнити різних 2 депостовпці і... розчарувався/обламався
0 800 500 809
дзвінок безплатний
flyman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 10:55
з понеділка деякі банки +1% на грндепо
jump
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:01
jump написав:
з понеділка деякі банки +1% на грндепо
курЯм на сміх!
Козак-характерник
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:03
jump написав:
з понеділка деякі банки +1% на грндепо
А названиями банков не поделитесь
ramaz
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