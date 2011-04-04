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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1330133113321333

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 102
Більше десяти
19%
19
Від п'яти до десяти
31%
32
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Щоб можна було поповнювати депо НЕ лише на початкову суму?
Є хоч 2-3 таких?

ПУМБ посмотрите
вклад Юбилейный 11% на 12 мес
выплата процентов ежемесячно
мин сумма 500 грн
пополнение не ограничено
открыть можно до 19 декабря
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:27

  Успіх написав:
  V2 написав:Успіх
ПУМБ, як варіант!

А він не російський/не пов'язаний з країною-агресором? :)


гірше, він повязаний із найбільшим кривавим бандюганом 90их
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:41

  ramaz написав:
  Успіх написав:Щоб можна було поповнювати депо НЕ лише на початкову суму?
Є хоч 2-3 таких?

ПУМБ посмотрите
вклад Юбилейный 11% на 12 мес
выплата процентов ежемесячно
мин сумма 500 грн
пополнение не ограничено
открыть можно до 19 декабря

Дякую.
А на 6міс. є щось таке?
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:А на 6міс. є щось таке?

На 6 месяцев по тому же Юбилейному 9,5%. Маловато...
ramaz
 
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