ПУМБ посмотрите
вклад Юбилейный 11% на 12 мес
выплата процентов ежемесячно
мин сумма 500 грн
пополнение не ограничено
открыть можно до 19 декабря
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:27
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:41
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:04
Re: Байки про банки і не тільки....
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