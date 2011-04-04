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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 гру, 2021 13:23
Успіх написав:
Щоб можна було поповнювати депо НЕ лише на початкову суму?
Є хоч 2-3 таких?
ПУМБ посмотрите
вклад Юбилейный 11% на 12 мес
выплата процентов ежемесячно
мин сумма 500 грн
пополнение не ограничено
открыть можно до 19 декабря
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ramaz
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:27
Успіх написав: V2 написав:Успіх
ПУМБ, як варіант!
А він не російський/не пов'язаний з країною-агресором?
гірше, він повязаний із найбільшим кривавим бандюганом 90их
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greenozon
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Додано: Чет 02 гру, 2021 13:41
ramaz написав: Успіх написав:
Щоб можна було поповнювати депо НЕ лише на початкову суму?
Є хоч 2-3 таких?
ПУМБ посмотрите
вклад Юбилейный 11% на 12 мес
выплата процентов ежемесячно
мин сумма 500 грн
пополнение не ограничено
открыть можно до 19 декабря
Дякую.
А на 6міс. є щось таке?
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Успіх
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Додано: Чет 02 гру, 2021 14:04
Успіх написав:
А на 6міс. є щось таке?
На 6 месяцев по тому же Юбилейному 9,5%. Маловато...
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ramaz
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Додано: Чет 02 гру, 2021 15:45
В клюбі 11 прОцентів багато банок.
Поповнення найбільш прогресивне в Ахметбая та Львівських швейцарів.
Є клюб 12% але гроші люблять тишину і не варто про нього згадувати.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:06
Квесторе_поверніться написав:
Є клюб 12% але гроші люблять тишину
Так напишіть тихенько про клуб 12%!
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V2
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Додано: Чет 02 гру, 2021 16:48
V2 написав: Квесторе_поверніться написав:
Є клюб 12% але гроші люблять тишину
Так напишіть тихенько про клуб 12%!
Скунс, чи як там його, чи барсік, я вже забув як тут ботать на фєні
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flyman
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:39
V2 написав:
Так напишіть тихенько про клуб 12%!
Вже писав...зараз сиджу тихо...чекаю нових членів клюбу 12%.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:41
flyman написав:
Скунс, чи як там його, чи барсік, я вже забув як тут ботать на фєні
Вже здулась ця банка, хто не встиг у клюб 14% той опіз...як казав Микола Янович.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:52
ramaz написав: Успіх написав:
А на 6міс. є щось таке?
На 6 месяцев по тому же Юбилейному 9,5%. Маловато
...
Та ну його нах ті банки з їхніми жлобськими %!(ще й двома податками обкладені)
Краще буду далі робити так, як робив від початку цього року - вкладати в товар і в долари
І так великої скирди не маю, так як "обнулився" ще рік тому, купивши смарт-квартиру на котловані 🏗️
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