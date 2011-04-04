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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1331133213331334>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 102
Більше десяти
19%
19
Від п'яти до десяти
31%
32
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Щоб можна було поповнювати депо НЕ лише на початкову суму?
Є хоч 2-3 таких?

ПУМБ посмотрите
вклад Юбилейный 11% на 12 мес
выплата процентов ежемесячно
мин сумма 500 грн
пополнение не ограничено
открыть можно до 19 декабря
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:27

  Успіх написав:
  V2 написав:Успіх
ПУМБ, як варіант!

А він не російський/не пов'язаний з країною-агресором? :)


гірше, він повязаний із найбільшим кривавим бандюганом 90их
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 13:41

  ramaz написав:
  Успіх написав:Щоб можна було поповнювати депо НЕ лише на початкову суму?
Є хоч 2-3 таких?

ПУМБ посмотрите
вклад Юбилейный 11% на 12 мес
выплата процентов ежемесячно
мин сумма 500 грн
пополнение не ограничено
открыть можно до 19 декабря

Дякую.
А на 6міс. є щось таке?
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:А на 6міс. є щось таке?

На 6 месяцев по тому же Юбилейному 9,5%. Маловато...
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 15:45

В клюбі 11 прОцентів багато банок.
Поповнення найбільш прогресивне в Ахметбая та Львівських швейцарів.
Є клюб 12% але гроші люблять тишину і не варто про нього згадувати.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:06

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Є клюб 12% але гроші люблять тишину


Так напишіть тихенько про клуб 12%! ;)
V2
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 16:48

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Є клюб 12% але гроші люблять тишину


Так напишіть тихенько про клуб 12%! ;)

Скунс, чи як там його, чи барсік, я вже забув як тут ботать на фєні
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Так напишіть тихенько про клуб 12%!

Вже писав...зараз сиджу тихо...чекаю нових членів клюбу 12%.
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:41

Re: Байки про банки і не тільки....

  flyman написав:Скунс, чи як там його, чи барсік, я вже забув як тут ботать на фєні

Вже здулась ця банка, хто не встиг у клюб 14% той опіз...як казав Микола Янович. :)
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:52

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  ramaz написав:
  Успіх написав:А на 6міс. є щось таке?

На 6 месяцев по тому же Юбилейному 9,5%. Маловато...

Та ну його нах ті банки з їхніми жлобськими %!(ще й двома податками обкладені) :mrgreen:
Краще буду далі робити так, як робив від початку цього року - вкладати в товар і в долари :idea:
І так великої скирди не маю, так як "обнулився" ще рік тому, купивши смарт-квартиру на котловані 🏗️
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