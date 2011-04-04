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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:55
лучше всего скинуть дол. в феврале, положить грн. на свободные средства и купить дол. в конце августа.
спокойно сердце бьётся и ножки в море отдыхают.))
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Игорь Алексеевич
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