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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1331133213331334

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.2 5 102
Більше десяти
19%
19
Від п'яти до десяти
31%
32
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
8%
8
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 17:55

лучше всего скинуть дол. в феврале, положить грн. на свободные средства и купить дол. в конце августа.
спокойно сердце бьётся и ножки в море отдыхают.))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:06

https://news.finance.ua/ua/news/-/50457 ... krayintsiv

знов будуть шманати наші гріші грозні фінмонбанкіри єдрьона вош наних ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 19:44

  greenozon написав:знов будуть шманати наші гріші грозні фінмонбанкіри єдрьона вош наних ))

З банків геть! Кроля на палю! 8)
Козак-характерник
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