лучше всего скинуть дол. в феврале, положить грн. на свободные средства и купить дол. в конце августа.
спокойно сердце бьётся и ножки в море отдыхают.))
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:55
лучше всего скинуть дол. в феврале, положить грн. на свободные средства и купить дол. в конце августа.
спокойно сердце бьётся и ножки в море отдыхают.))
Додано: Чет 02 гру, 2021 19:06
https://news.finance.ua/ua/news/-/50457 ... krayintsiv
знов будуть шманати наші гріші грозні фінмонбанкіри єдрьона вош наних ))
Додано: Чет 02 гру, 2021 19:44
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|