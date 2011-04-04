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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1336133713381339

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 103
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
32
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Меня Примат аккурат на 50 летие заблокировали все деньги. До сих пор не понял какого хрена


Щоб не пропили-прогуляли.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 20:50

а даже если не вклеивать новую фотку - сейчас же вроде можно по загранпаспорту и счета открывать и депозиты?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановне товариство. А як реагують банки і наскільки швидко, якщо виписатися і не реєструвати своє місце проживання деякий час?
Цікавить насемперед Альфа, Приват, Моно. Рахунки блокують? Кошти краще зняти до факту виписки чи можна буде й потім у касі, якщо заблокують?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:05

  stryzhko написав:. А як реагують банки і наскільки швидко, якщо виписатися і не реєструвати своє місце проживання деякий час?


думаю ни как - пока в отделение не придёте деньги снимать или класть.
и откуда им знать, шо Вы решили жить в другом городе или даже в другой стране...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:05

  Vorlon написав:greenozon
Знают или это просто в чьих-то интересах разгонять этот бред?

"Наши источники в разведке говорят, что сейчас вероятность начала войны командование ВСУ оценивает не более чем в 10%."

Заявили джерела ГРУ в СБУ. Що ще Ви очікували прочитати на іхтамнетной помийці?
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 21:11

  uaprofi написав:а даже если не вклеивать новую фотку - сейчас же вроде можно по загранпаспорту и счета открывать и депозиты?

право только имеет,а там как получится :wink:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03#n29
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 14:25

Re: Байки про банки і не тільки....

uaprofi написав:думаю ни как - пока в отделение не придёте деньги снимать или класть.
и откуда им знать, шо Вы решили жить в другом городе или даже в другой стране...


Думаєте то в теорії, а чи є в когось реальний досвід обслуговування в банках без прописки? Про факт смерті банки ж дізнаються й блокують рахунки. Можливо й тут аналогічна ситуація може бути? Чи не варто перейматися?
stryzhko
 
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