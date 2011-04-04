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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 05 гру, 2021 20:04
Investor_K написав:
Меня Примат аккурат на 50 летие заблокировали все деньги. До сих пор не понял какого хрена
Щоб не пропили-прогуляли.
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Додано: Нед 05 гру, 2021 20:50
а даже если не вклеивать новую фотку - сейчас же вроде можно по загранпаспорту и счета открывать и депозиты?
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uaprofi
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Додано: Нед 05 гру, 2021 21:01
Шановне товариство. А як реагують банки і наскільки швидко, якщо виписатися і не реєструвати своє місце проживання деякий час?
Цікавить насемперед Альфа, Приват, Моно. Рахунки блокують? Кошти краще зняти до факту виписки чи можна буде й потім у касі, якщо заблокують?
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stryzhko
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Додано: Нед 05 гру, 2021 21:05
stryzhko написав:
. А як реагують банки і наскільки швидко, якщо виписатися і не реєструвати своє місце проживання деякий час?
думаю ни как - пока в отделение не придёте деньги снимать или класть.
и откуда им знать, шо Вы решили жить в другом городе или даже в другой стране...
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Додано: Нед 05 гру, 2021 21:05
Vorlon написав:greenozon
Знают или это просто в чьих-то интересах разгонять этот бред?
"Наши источники в разведке говорят, что сейчас вероятность начала войны командование ВСУ оценивает не более чем в 10%."
Заявили джерела ГРУ в СБУ. Що ще Ви очікували прочитати на іхтамнетной помийці?
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klug
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Додано: Пон 06 гру, 2021 14:25
uaprofi написав:думаю ни как - пока в отделение не придёте деньги снимать или класть.
и откуда им знать, шо Вы решили жить в другом городе или даже в другой стране...
Думаєте то в теорії, а чи є в когось реальний досвід обслуговування в банках без прописки? Про факт смерті банки ж дізнаються й блокують рахунки. Можливо й тут аналогічна ситуація може бути? Чи не варто перейматися?
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