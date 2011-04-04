Вони взагалі про це нічого не дізнаються, поки не прийде час щось оформлювати чи оновити дані
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 гру, 2021 19:41
Вони взагалі про це нічого не дізнаються, поки не прийде час щось оформлювати чи оновити дані
Додано: Пон 06 гру, 2021 21:25
Я був БПМП (БОМЖ російською) більше року. Мешкаю в арендованій квартирі багато років, але зареєстрований був у батьків. Виписався з квартири батьків з причини ненадання їм субсидії. Проживав більше року без реєстрації. Клієнтом десь п'яти банків був на той період. Потім треба було зареєструватися, зареєструвався за іншою адресою через сплату штрафу. Ті банки, що відвідував особисто з того часу (п'ть років пройшло), повідомляв про зміну місця реєстрації. Але один (чи два) досі мають мою стару адресу. І що...? Да, порушення є з мого боку. Але...
Додано: Пон 06 гру, 2021 21:28
мин 100 грн
Зашел по старой памяти в Укргаз , поменять на мелкие купюри (10-20-50) , т к славится он инкассацией и главное - родное , державное для українця.
Кура в кассе ошарашила - 100 грн за обмен. Не поверил.
Смотрю на сайте - 10% от сумми, мин 100 грн. Ред тарифа от 29-11-2021 . Наідяться вони моїми коштами.
Додано: Вів 07 гру, 2021 00:43
Goodman, мелкие купюры сейчас в дефиците. На кассах супермаркетов часто бывает нечем сдачу дать. Возможно часть мелких купюр из оборота вывели, поэтому на них повышенный спрос.
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