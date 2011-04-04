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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1337133813391340

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 19:41

  stryzhko написав:Шановне товариство. А як реагують банки і наскільки швидко, якщо виписатися і не реєструвати своє місце проживання деякий час?
Цікавить насемперед Альфа, Приват, Моно. Рахунки блокують? Кошти краще зняти до факту виписки чи можна буде й потім у касі, якщо заблокують?

Вони взагалі про це нічого не дізнаються, поки не прийде час щось оформлювати чи оновити дані
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:25

  stryzhko написав:
uaprofi написав:думаю ни как - пока в отделение не придёте деньги снимать или класть.
и откуда им знать, шо Вы решили жить в другом городе или даже в другой стране...


Думаєте то в теорії, а чи є в когось реальний досвід обслуговування в банках без прописки? Про факт смерті банки ж дізнаються й блокують рахунки. Можливо й тут аналогічна ситуація може бути? Чи не варто перейматися?


Я був БПМП (БОМЖ російською) більше року. Мешкаю в арендованій квартирі багато років, але зареєстрований був у батьків. Виписався з квартири батьків з причини ненадання їм субсидії. Проживав більше року без реєстрації. Клієнтом десь п'яти банків був на той період. Потім треба було зареєструватися, зареєструвався за іншою адресою через сплату штрафу. Ті банки, що відвідував особисто з того часу (п'ть років пройшло), повідомляв про зміну місця реєстрації. Але один (чи два) досі мають мою стару адресу. І що...? Да, порушення є з мого боку. Але...
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 гру, 2021 21:28

мин 100 грн

Зашел по старой памяти в Укргаз , поменять на мелкие купюри (10-20-50) , т к славится он инкассацией и главное - родное , державное для українця.
Кура в кассе ошарашила - 100 грн за обмен. Не поверил.
Смотрю на сайте - 10% от сумми, мин 100 грн. Ред тарифа от 29-11-2021 . Наідяться вони моїми коштами.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 00:43

Goodman, мелкие купюры сейчас в дефиците. На кассах супермаркетов часто бывает нечем сдачу дать. Возможно часть мелких купюр из оборота вывели, поэтому на них повышенный спрос.
Цитрин
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