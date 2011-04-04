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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1339134013411342

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 15:43

Кармелюк

Спробуйте прикинути що про вас знає податкова (це безкоштовно якщо маєте ключ ЕЦП, наприклад від Приватбанк)

viewtopic.php?p=4710367#p4710367

може якраз буде доста, щоб покрити суму

-------
і ще цікава інфо
ось тут можете ознайомитись із переліком документів, які банк може зарахувати як джерело

viewtopic.php?p=4675498#p4675498
viewtopic.php?p=5035451#p5035451
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 гру, 2021 16:20

Re: Байки про банки і не тільки....

  Кармелюк написав:Хто що знає по цим питанням

см. личку
Amethyst
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