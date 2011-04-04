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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:43
Кармелюк
Спробуйте прикинути що про вас знає податкова (це безкоштовно якщо маєте ключ ЕЦП, наприклад від Приватбанк)viewtopic.php?p=4710367#p4710367
може якраз буде доста, щоб покрити суму
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і ще цікава інфо
ось тут можете ознайомитись із переліком документів, які банк може зарахувати як джерелоviewtopic.php?p=4675498#p4675498viewtopic.php?p=5035451#p5035451
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Додано: Вів 07 гру, 2021 16:20
Кармелюк написав:
Хто що знає по цим питанням
см. личку
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