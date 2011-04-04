|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 07 гру, 2021 15:43
Кармелюк
Спробуйте прикинути що про вас знає податкова (це безкоштовно якщо маєте ключ ЕЦП, наприклад від Приватбанк)viewtopic.php?p=4710367#p4710367
може якраз буде доста, щоб покрити суму
-------
і ще цікава інфо
ось тут можете ознайомитись із переліком документів, які банк може зарахувати як джерелоviewtopic.php?p=4675498#p4675498viewtopic.php?p=5035451#p5035451
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12200
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 гру, 2021 16:20
Кармелюк написав:
Хто що знає по цим питанням
см. личку
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 89 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:24
greenozon написав:
[b]
2) навіщо вам чекати так довго? я б на вашому місці брав щось із того, що є в салоні - прийшов, перевірив, тест-прогонка і тд
а так купуєте кота в мішку в майбутньому
PS зазвичай під Новий Рік смачні акції бувають по автівках
Походіть по різних автосалонах, попитайте в інших містах, часто авто можуть пригнати, короче варіантів масса.
Я вже з півроку вивчаю ринок. Перегляув багато автосалонів, не менше сотні відео з оглядами-тестами...
Авто хочу взяти не собі, а донці з зятем, поки вони користуються моїм попереднім авто... Але роки роблять свою справу. Мене ж авто, яким я зараз користуюсь, влаштовує на всі 100%!
Так от, як запеклий тойотовод, знову зупинився на тойоті...
-
Кармелюк
-
1
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 26.08.12
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 07 гру, 2021 17:50
На рахунок податкової була така думка (але я вже давно не працюю і основні доходи були отримані в кінці 90-х і на початку 2000-х - а якраз ці дані за той період якраз не так легко буде отримати, якщо взагалі можливо). Я користуюсь їхнім кабінетом, бо щорічно плачу податок на нерухомість, а ще раніше кілька років сплачував по 25 тис.грн. за авто, поки його оцінка не знизилась нижче порогу для сплати.
Якщо коротко - я за своє життя не отримав жодної "лівої" копійки. Мої доходи складали зарплата, дивіденди від акцій, проценти по депозитам, дохід від продажу акцій та нерухомості. Декларацію подавав, згідно закону, тільки один раз коли продав акції. І це було давненько.
Зате є кілька різноманітних справок про зарплату з місця роботи і з банків по процентам від депозитів, які довелось підготувати в кінці 90-х, коли на нас наїхали всі кому не ліньки (починаючи від НБУ, до комісії по цінних паперах, мовчу за податкову і інші правоохоронні органи).
А так більше нічого не має, хіба депозитні договори, які є за останні років 20 (якщо там ще шрифт видно, бо бували банки які ледь не на туалетному папері друкували договори). А приблизно років 7-8 назад більшість договорів вже була в інтернетбанкінгу... Та й довідки у багатьох банків уже не візьмеш, їх уже давно немає...
-
Кармелюк
-
1
-
- Повідомлень: 722
- З нами з: 26.08.12
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 311 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 08 гру, 2021 09:13
Кармелюк
З превеликим задоволенням читав і читаю ваші попередні дописи, особливо історично-сімейні, навіть знайшов книжку, яку ви згадували
також цікаві ваші думки про депозитний настрій і тренди
дякую наперед
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12200
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 214 раз.
- Подякували: 1001 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 гру, 2021 09:53
Ехххххх...... отак всі завжди описують, як вони витрачають, чи куди вкладають свої кошти....
І майже ніхто не пише, де і як саме заробив ті кошти?
А було б дуууууже цікаво таке читати
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2150
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 10:36
Успіх написав:
Ехххххх...... отак всі завжди описують, як вони витрачають, чи куди вкладають свої кошти....
І майже ніхто не пише, де і як саме заробив ті кошти?
А було б дуууууже цікаво таке читати
Где заработали -- там больше нету
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5681
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 397 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:32
V2 написав:Алексей77
Альфа - 12% - 2 р.
ПУМБ, ТАС, Моно - 11% - 1 р.
Господа, Спасибо
В Альфу на два года в размере двух фондов на 2 года очень рискованно?
-
Алексей77
-
-
- Повідомлень: 1654
- З нами з: 04.12.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 гру, 2021 11:33
Алексей77 написав: V2 написав:Алексей77
Альфа - 12% - 2 р.
ПУМБ, ТАС, Моно - 11% - 1 р.
Господа, Спасибо
В Альфу на два года в размере двух фондов на 2 года очень рискованно?
На 2 акаунта!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7280
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|232237
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|93728
|
|
|18
|27362
|
|