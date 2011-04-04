Додано: Вів 07 гру, 2021 17:50

greenozon написав: Кармелюк



Спробуйте прикинути що про вас знає податкова (це безкоштовно якщо маєте ключ ЕЦП, наприклад від Приватбанк)



viewtopic.php?p=4710367#p4710367



може якраз буде доста, щоб покрити суму



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і ще цікава інфо

ось тут можете ознайомитись із переліком документів, які банк може зарахувати як джерело



viewtopic.php?p=4675498#p4675498

viewtopic.php?p=5035451#p5035451 Спробуйте прикинути що про вас знає податкова (це безкоштовно якщо маєте ключ ЕЦП, наприклад від Приватбанк)може якраз буде доста, щоб покрити суму-------і ще цікава інфоось тут можете ознайомитись із переліком документів, які банк може зарахувати як джерело

На рахунок податкової була така думка (але я вже давно не працюю і основні доходи були отримані в кінці 90-х і на початку 2000-х - а якраз ці дані за той період якраз не так легко буде отримати, якщо взагалі можливо). Я користуюсь їхнім кабінетом, бо щорічно плачу податок на нерухомість, а ще раніше кілька років сплачував по 25 тис.грн. за авто, поки його оцінка не знизилась нижче порогу для сплати.Якщо коротко - я за своє життя не отримав жодної "лівої" копійки. Мої доходи складали зарплата, дивіденди від акцій, проценти по депозитам, дохід від продажу акцій та нерухомості. Декларацію подавав, згідно закону, тільки один раз коли продав акції. І це було давненько.Зате є кілька різноманітних справок про зарплату з місця роботи і з банків по процентам від депозитів, які довелось підготувати в кінці 90-х, коли на нас наїхали всі кому не ліньки (починаючи від НБУ, до комісії по цінних паперах, мовчу за податкову і інші правоохоронні органи).А так більше нічого не має, хіба депозитні договори, які є за останні років 20 (якщо там ще шрифт видно, бо бували банки які ледь не на туалетному папері друкували договори). А приблизно років 7-8 назад більшість договорів вже була в інтернетбанкінгу... Та й довідки у багатьох банків уже не візьмеш, їх уже давно немає...