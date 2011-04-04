Додано: Сер 08 гру, 2021 12:14

Кармелюк написав: так більше нічого не має, хіба депозитні договори, які є за останні років 20 (якщо там ще шрифт видно, бо бували банки які ледь не на туалетному папері друкували договори). так більше нічого не має, хіба депозитні договори, які є за останні років 20 (якщо там ще шрифт видно, бо бували банки які ледь не на туалетному папері друкували договори).

Столкнулся с такой проблемой, оббегал 15 банков примерно, покупали евробонды, так у банков не проходил финмониторинг. У нас договора продажи недвижимостей 2004 и 2007 года и депозитные договора с 2011 года, финмониторинг ввели в 2017 примерно, и тогда депозитов за последние 5 лет было достаточно, брали и в Ощадбанке. А теперь требуют «источник денег». Я так понял, из разрозненных отказов в разных банках, что с лета ужесточили финмониторинг если нужно выйти из банка, сделать перевод, оплату и т.д., к примеру, АльфаБанк брала на депозит до 2,5 миллионов на человека принимая наши документы, а вот оплата брокера или перевод - нет. И правила в разных банках разные, у некоторых продажа недвижимости берется к рассмотрению как легальный источник только за последнии 3 года, у других от суммы вычитают 30% «потратили на пожрать», и у многих требовали непрерывную цепочку депозитов, а до 2011 года бабло лежало в уже дохлых банках типа Дельты, документы тогда не сохраняли а сейчас уже ничего не восстановишь.Теперь по начисленным процентам - признают как источник бабла, но требуют дополнительную «довiдку», а она минимум 100 гривен стоит и надо в каждом банке делать, ждать иногда по 5 дней.По дробному переводу оплаты - мне такое предлагал фридомфинанс брокер и предлагали в банке - делать от разных людей и из разных банков по 400000 гривен переводы, такое мол точно не ловят, с одного счета нельзя серии переводить.Потом свои приключения распишу, может быть.