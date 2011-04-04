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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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  #<1 ... 1340134113421343

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Кармелюк написав:так більше нічого не має, хіба депозитні договори, які є за останні років 20 (якщо там ще шрифт видно, бо бували банки які ледь не на туалетному папері друкували договори).


Столкнулся с такой проблемой, оббегал 15 банков примерно, покупали евробонды, так у банков не проходил финмониторинг. У нас договора продажи недвижимостей 2004 и 2007 года и депозитные договора с 2011 года, финмониторинг ввели в 2017 примерно, и тогда депозитов за последние 5 лет было достаточно, брали и в Ощадбанке. А теперь требуют «источник денег». Я так понял, из разрозненных отказов в разных банках, что с лета ужесточили финмониторинг если нужно выйти из банка, сделать перевод, оплату и т.д., к примеру, АльфаБанк брала на депозит до 2,5 миллионов на человека принимая наши документы, а вот оплата брокера или перевод - нет. И правила в разных банках разные, у некоторых продажа недвижимости берется к рассмотрению как легальный источник только за последнии 3 года, у других от суммы вычитают 30% «потратили на пожрать», и у многих требовали непрерывную цепочку депозитов, а до 2011 года бабло лежало в уже дохлых банках типа Дельты, документы тогда не сохраняли а сейчас уже ничего не восстановишь.
Теперь по начисленным процентам - признают как источник бабла, но требуют дополнительную «довiдку», а она минимум 100 гривен стоит и надо в каждом банке делать, ждать иногда по 5 дней.
По дробному переводу оплаты - мне такое предлагал фридомфинанс брокер и предлагали в банке - делать от разных людей и из разных банков по 400000 гривен переводы, такое мол точно не ловят, с одного счета нельзя серии переводить.
Потом свои приключения распишу, может быть.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 12:39

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Не садитесь, никто не заставляет - адекватным больше достанется :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:15

  Алексей77 написав:
  V2 написав:Алексей77
Альфа - 12% - 2 р.
ПУМБ, ТАС, Моно - 11% - 1 р.

Господа, Спасибо
В Альфу на два года в размере двух фондов на 2 года очень рискованно?

думаю, що скоро піднімуть стелю Фонду грабування, так що можна
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 13:30

  Kripo написав: И правила в разных банках разные, у некоторых продажа недвижимости берется к рассмотрению как легальный источник только за последнии 3 года, у других от суммы вычитают 30% «потратили на пожрать», и у многих требовали непрерывную цепочку депозитов, а до 2011 года бабло лежало в уже дохлых банках типа Дельты, документы тогда не сохраняли а сейчас уже ничего не восстановишь.


Четких правил игры государство не определило, а контролирует по полной программе.
Вот банки и придумывают кто на что гаразд.

Министр правда обещает что после амнистии все это упорядочить.
«В момент регистрации соглашения о купле-продаже, например, объекта недвижимости, такая информация появляется в налоговой. Налоговая проверяет информацию, а человека никто беспокоить не собирается, если нет оснований на это».
Система, по словам министра, будет работать в автоматическом режиме.
«Автоматически налоговая проверяет наличие доходов, уплаченных с 1995 года, суммирует их, все доходы, уплаченные налоги; затем сопоставляет сумму этих доходов с информацией о покупке объекта недвижимости и его стоимостью. Если этот человек амнистировал и задекларировал еще доходы, это суммируется также и потом к такому человеку либо есть вопросы, либо их нет. Я думаю, в большинстве случаев вопросов не будет», — заключил Марченко.

https://biz.nv.ua/finance/srazu-posle-nalogovoy-amnistii-vvedut-kosvennoe-nalogooblozhenie-kak-eto-budet-rabotat-50200645.html

Вопросов не будет только многим мабуть предложат доплатить. :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 14:30

  Кармелюк написав:Шановні форумчани!
Шукав на якому форумі задати ряд питань...
І не знайшов нічого підходящого...
Тому вирішив спитати тут, де сам дописував у свій час найчастіше...
Є думка придбати нове авто у офіційного дилера, з поставкою навесні 2022р. Просив менеджера скинути хоча б "рибу" договору, щоб зорієнтуватися, що там, особливо по оплаті... Обіцяв, але поки не скинув.
А питань купа: як при розрахунках з мінімальними витратими скористатися банківськими послугами, як отримати мінімум проблем з фінмоніторингом в банках і що з ним взагалі відбувається при покупці авто (та й атосалон також,мабуть, його здійснює і передає відповідні дані, якщо вартість авто понад 400 тис.грн.?), які доходи податкова сприймає (тільки вказані в деклараціях - останню подавав більше 10 років тому, коли продав акції, чи процентні доходи по депозитам теж сприйме?, а кошти, які зберігаються в банку багато років - "проканають", чи "нафіг з пляжу"?). І чи можуть оплату з своїх рахунків здійснювати члени сім*ї, тобто в договорі я фігурую як покупець, а оплату, наприклад, здійснюю я, умовно на 390 тис.грн., і дружина на стільки ж, а ще може й донька якусь дещицю? І що тоді відбувається з тим же фінмоном? Їм теж доведеться щось показувати про походження коштів?
Наразі бачу самий дешевий варіант оплату кредиткою - там салон згоден на 3% початкового внеску. А поставка біля півроку. За цей час я зможу багато разів сплатити і погасити заборгованість у банку і таким чином до моменту отримання авто сплатити всю суму - витрати на банківські послуги в цьому випадку будуть рівні нулю, ну хіба за бензин, коли заїжджатиму в салон, але це можна робити попутно з іншими справами).Там в салоні обмеженя 50 тис.грн. в день по сплаті карткою, але мені цього достатньо буде... Але зараз це зробити не можна, бо ми в "червоній зоні". А коли вийдемо з неї, будь ласка, так кажуть в автосалоні.
Хто що знає по цим питанням - не поскупіться, дайте поради.
для финмониоринга подойдут любые договоры продажи движимого и недвижимого имущества, за любой срок, а так же справки о доходах с мест работы, пенсионного фонда или с кабинета налоговой, а так же выплаты из фонда грабування. Никакие банковские договоры не подойдут от слова совсем... ну разве что в эксиме могут посчитать процентные доходы от своих депозитов и засчитать их в ваш общий доход. Мне кажется, у вас найдётся достаточно договоров продажи чего либо, чтобы подтвердить сумму для покупки авто
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:56

  Успіх написав:Особисто я, то з альфою, навіть, на одному полі не сідав би... :mrgreen:


:shock: :shock:
один із засновників Альфи - львів'янин між іншим
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 15:57

  greenozon написав:
  Успіх написав:Особисто я, то з альфою, навіть, на одному полі не сідав би... :mrgreen:


:shock: :shock:
один із засновників Альфи - львів'янин між іншим

По жизни Мойша,а по паспорту Миша,знакомы мы-очень эрудирован и комуникабелен
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 16:54

  flyman написав:
  Алексей77 написав:
  V2 написав:Алексей77
Альфа - 12% - 2 р.
ПУМБ, ТАС, Моно - 11% - 1 р.

Господа, Спасибо
В Альфу на два года в размере двух фондов на 2 года очень рискованно?

думаю, що скоро піднімуть стелю Фонду грабування, так що можна

Уже запарили раздумьями по этому поводу
Алексей77
 
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