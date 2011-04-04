Дякую за добрі слова!
Надихає!
Зараз хіба що тільки й залишається - писати "історично-сімейні" байки, бо з депозитами хороші часи завершились і мабуть назавжди... Правда не виключаю, що "нові обличчя" таки щось "встругнуть" (з них станеться), і ситуація з відсотками зміниться в кращу сторону, але як би після цього ми не втратили і відсотки, і депозити, а то і, не хочу продовжувати цей сумний ряд, а то ще наврочу. Бо Ванга я ще та - десь у вересні 2012р. на цій гілці "напророкував" Януковичу і "ригам" про їх неминучий трагічний кінець, якщо будуть і далі випробовувати терпець людей... Жаль, що історія, як завжди, нікого і нічому не вчить...