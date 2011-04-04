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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 00:21

  greenozon написав:Кармелюк
З превеликим задоволенням читав і читаю ваші попередні дописи, особливо історично-сімейні, навіть знайшов книжку, яку ви згадували
також цікаві ваші думки про депозитний настрій і тренди
дякую наперед

Дякую за добрі слова!
Надихає!
Зараз хіба що тільки й залишається - писати "історично-сімейні" байки, бо з депозитами хороші часи завершились і мабуть назавжди... Правда не виключаю, що "нові обличчя" таки щось "встругнуть" (з них станеться), і ситуація з відсотками зміниться в кращу сторону, але як би після цього ми не втратили і відсотки, і депозити, а то і, не хочу продовжувати цей сумний ряд, а то ще наврочу. Бо Ванга я ще та - десь у вересні 2012р. на цій гілці "напророкував" Януковичу і "ригам" про їх неминучий трагічний кінець, якщо будуть і далі випробовувати терпець людей... Жаль, що історія, як завжди, нікого і нічому не вчить...
Кармелюк
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