Кармелюк
то спробуйте зробити прогноз по поточним зеленим клоунам... перепрошую
чинній поточній владі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:43
Кармелюк
то спробуйте зробити прогноз по поточним зеленим клоунам... перепрошую
чинній поточній владі
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:44
Нє забудім, нє прастім!
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:18
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:24
Ставку може і піднімуть...але золотогоршочників це не спасе...мабуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/50522 ... iya-stavki
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