Кармелюк
то спробуйте зробити прогноз по поточним зеленим клоунам... перепрошую
чинній поточній владі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:43
Кармелюк
то спробуйте зробити прогноз по поточним зеленим клоунам... перепрошую
чинній поточній владі
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:18
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:24
Ставку може і піднімуть...але золотогоршочників це не спасе...мабуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/50522 ... iya-stavki
Додано: Чет 09 гру, 2021 13:24
Давно вже треба визнати той факт, що банківської системи немає. Вона зруйнована і перетворилася на імітацію. За допомогою "банків" лише грабують населення. Ці установи, незважаючи на шалені % по кредитуванню - глибоко збиткові. Через банкрутування, девальвацію, інфляцію, списання боргів олігархам, влада грабує пересічного українця. Достатньо створити одну сбєркасу для переказу грошей, щоб не тягати готівку в мішках і на цьому припинити гру в банки. Ці контори не здатні кредитувати реальний сектор, запропонувати населенню захист накопичень від інфляції, а просто імітують процес. Мета одна - через грошову політику, пограбувати пересічного українця, а не можновладця.
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