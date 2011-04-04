Кармелюк
то спробуйте зробити прогноз по поточним зеленим клоунам... перепрошую
чинній поточній владі
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 09 гру, 2021 09:43
Кармелюк
то спробуйте зробити прогноз по поточним зеленим клоунам... перепрошую
чинній поточній владі
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:18
Додано: Чет 09 гру, 2021 11:24
Ставку може і піднімуть...але золотогоршочників це не спасе...мабуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/50522 ... iya-stavki
Додано: Чет 09 гру, 2021 14:03
За последние 10 месяцев банковский сектор получил 58 млрд грн чистой прибыли, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.
"Доля проблемных кредитов (NPL) в кредитном портфеле банков сократилась с 41% до менее чем 33%."
С тем, что грабят, согласен. За счет этих "награбленных" закрываются NPL кредиты. То есть, как всегда, те кто платят, заплатят за тех, кто не платит. Когда этот процесс закончится, думаю, ситуация с ненормальной разницей в ставках изменится. Если просто арифметически прикинуть, осталось 3-4 года.
И не исключено, что те банки, которые справятся с этим первые, увеличат свою долю, а те, кто будет в хвосте, могут и исчезнуть.
Востаннє редагувалось alter в Чет 09 гру, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 09 гру, 2021 14:04
Підняли до 9%.
Додано: Чет 09 гру, 2021 14:08
Козак-характерник
все вірно, але є новий модний цікавий тренд - банки починають дивитись в бік надання доступів до ринків капіталів, акції, облігації і це має бути просто, в додатку
також, деякі банки вже анонсували підтримку криптовалют
так що має бути в 22-му набагато цікавіше та різноманітніше
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