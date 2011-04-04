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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1339134013411342

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:43

Кармелюк
то спробуйте зробити прогноз по поточним зеленим клоунам... перепрошую
чинній поточній владі
:D
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:18

Ось так стряпаються байки про банки
https://ubr.ua/finances/banking-sector/okolo-20-bankov-ne-perezhivut-2022-hod-hotvojat-prodazhu-i-pohloshchenija-a-top-menedzheram-vydajut-volchi-bilety-4010254
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 11:24

Ставку може і піднімуть...але золотогоршочників це не спасе...мабуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/50522 ... iya-stavki
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:03

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ty-4010254
За последние 10 месяцев банковский сектор получил 58 млрд грн чистой прибыли, что в 1,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2020 года.
"Доля проблемных кредитов (NPL) в кредитном портфеле банков сократилась с 41% до менее чем 33%."

С тем, что грабят, согласен. За счет этих "награбленных" закрываются NPL кредиты. То есть, как всегда, те кто платят, заплатят за тех, кто не платит. Когда этот процесс закончится, думаю, ситуация с ненормальной разницей в ставках изменится. Если просто арифметически прикинуть, осталось 3-4 года.
И не исключено, что те банки, которые справятся с этим первые, увеличат свою долю, а те, кто будет в хвосте, могут и исчезнуть.
Востаннє редагувалось alter в Чет 09 гру, 2021 14:04, всього редагувалось 1 раз.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:04

  Квесторе_поверніться написав:Ставку може і піднімуть...але золотогоршочників це не спасе...мабуть
https://news.finance.ua/ru/news/-/50522 ... iya-stavki

Підняли до 9%.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 14:08

Козак-характерник

все вірно, але є новий модний цікавий тренд - банки починають дивитись в бік надання доступів до ринків капіталів, акції, облігації і це має бути просто, в додатку

також, деякі банки вже анонсували підтримку криптовалют

так що має бути в 22-му набагато цікавіше та різноманітніше :!:
greenozon
 
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  #<1 ... 1339134013411342
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