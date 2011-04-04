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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Вкладчик1234 написав:Урок истории: Порошенко - один из основателей Партии Регионов

Урок истории: Ельцин - один из членов цк кпсс :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:55

  Вкладчик1234 написав:Урок истории: Порошенко - один из основателей Партии Регионов


Це з іношої методички, не плутайте.

До речі Партію Регіонів в нього віджали даунбаси так саме як бізнес інших коли дірвалися до влади.

Але я згоден, політикан з Порошенка ніякий, і партію в нього віджали і президентство.

Якби він мав трохи натхнення, міг би легко посадити Зеленського і рулити другий термін. Навіть вигадувати нічого не довелося б.
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 21:42

  chipmunk написав:
  Вкладчик1234 написав:Урок истории: Порошенко - один из основателей Партии Регионов

Урок истории: Ельцин - один из членов цк кпсс :)


А В'ячеслав Чорновіл взагалі в СРСР народився!
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 14:21

Re: Байки про банки і не тільки....

Я родился в еще царские времена. И что?
Investor_K
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Господа, какие карты лучше подходят для оплаты наложки НП? Желательно кредитка без комиссии. Есть Хамон, Eko, Спортбанк, Моно, Идея (CBW и СB-online), Приват, Абанк.
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:44

  Investor_K написав:Я родился в еще царские времена. И что?

Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:16

єПідтримка в Дії: як отримати 1000 гривень від держави. Президент України ініціював програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Уряд ухвалив постанову щодо програми єПідтримка. Як вона працюватиме в Дії, дізнайтеся з сайту 👉🏻 https://e-aid.diia.gov.ua/

На першому етапі послуга з виплат буде доступна лише в застосунку Дія для українців із 19 грудня.

Але ви можете долучитися до пілоту проєкту, який стартує вже у понеділок 13 грудня.

❓ Як можна буде отримати виплату:
✅ Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів.
✅ Завантажте застосунок Дія та авторизуйтеся в ньому.
✅ Переконайтесь, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікат, отриманий на порталі Дія, чи паперовий від сімейного лікаря не підходять для отримання виплат.
✅ Зайдіть у розділ Послуги та оберіть єПідтримку. Дотримуйтеся вказівок — і це все.


https://e-aid.diia.gov.ua/?utm_source=n ... 2021-12-12
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:34

  greenozon написав:єПідтримка в Дії: як отримати 1000 гривень від держави. Президент України ініціював програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Уряд ухвалив постанову щодо програми єПідтримка. Як вона працюватиме в Дії, дізнайтеся з сайту 👉🏻 https://e-aid.diia.gov.ua/

На першому етапі послуга з виплат буде доступна лише в застосунку Дія для українців із 19 грудня.

Але ви можете долучитися до пілоту проєкту, який стартує вже у понеділок 13 грудня.

❓ Як можна буде отримати виплату:
✅ Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів.
✅ Завантажте застосунок Дія та авторизуйтеся в ньому.
✅ Переконайтесь, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікат, отриманий на порталі Дія, чи паперовий від сімейного лікаря не підходять для отримання виплат.
✅ Зайдіть у розділ Послуги та оберіть єПідтримку. Дотримуйтеся вказівок — і це все.


https://e-aid.diia.gov.ua/?utm_source=n ... 2021-12-12

Мені ще позавчора а-банка (а знайомій - монобанка) повідомила/запропонувала отримати еПідтримку!
Але я тільки умови почитав, але ще не оформив.
Думаю, що з того всього "дибільного" списку - скористаюсь лише купівлею книг дітям! :idea:
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Думаю, що з того всього "дибільного" списку - скористаюсь лише купівлею книг дітям!
А мож в цирк сводить?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 14:59

  Amethyst написав:
  Успіх написав:Думаю, що з того всього "дибільного" списку - скористаюсь лише купівлею книг дітям!
А мож в цирк сводить?

В розгар ковіду? :mrgreen:
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