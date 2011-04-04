Урок истории: Ельцин - один из членов цк кпсс
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:47
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:55
Це з іношої методички, не плутайте.
До речі Партію Регіонів в нього віджали даунбаси так саме як бізнес інших коли дірвалися до влади.
Але я згоден, політикан з Порошенка ніякий, і партію в нього віджали і президентство.
Якби він мав трохи натхнення, міг би легко посадити Зеленського і рулити другий термін. Навіть вигадувати нічого не довелося б.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 21:42
Додано: Суб 11 гру, 2021 14:21
Re: Байки про банки і не тільки....
Я родился в еще царские времена. И что?
Додано: Суб 11 гру, 2021 14:47
Господа, какие карты лучше подходят для оплаты наложки НП? Желательно кредитка без комиссии. Есть Хамон, Eko, Спортбанк, Моно, Идея (CBW и СB-online), Приват, Абанк.
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:16
єПідтримка в Дії: як отримати 1000 гривень від держави. Президент України ініціював програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Уряд ухвалив постанову щодо програми єПідтримка. Як вона працюватиме в Дії, дізнайтеся з сайту 👉🏻
На першому етапі послуга з виплат буде доступна лише в застосунку Дія для українців із 19 грудня.
Але ви можете долучитися до пілоту проєкту, який стартує вже у понеділок 13 грудня.
❓ Як можна буде отримати виплату:
✅ Оформте спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів.
✅ Завантажте застосунок Дія та авторизуйтеся в ньому.
✅ Переконайтесь, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікат, отриманий на порталі Дія, чи паперовий від сімейного лікаря не підходять для отримання виплат.
✅ Зайдіть у розділ Послуги та оберіть єПідтримку. Дотримуйтеся вказівок — і це все.
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:34
Мені ще позавчора а-банка (а знайомій - монобанка) повідомила/запропонувала отримати еПідтримку!
Але я тільки умови почитав, але ще не оформив.
Думаю, що з того всього "дибільного" списку - скористаюсь лише купівлею книг дітям!
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:51
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Нед 12 гру, 2021 14:59
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