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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:04

  Успіх написав:
  Amethyst написав:
  Успіх написав:Думаю, що з того всього "дибільного" списку - скористаюсь лише купівлею книг дітям!
А мож в цирк сводить?

В розгар ковіду? :mrgreen:

Нее, ну тада нуна помещение проветрить :)
Amethyst
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а Амазон входить в книжки? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 15:57

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:а Амазон входить в книжки? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Обещали ж поддержку внутреннего бизнеса. Так что скорее всего валютные платежи будут отсекать .
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:16

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:а Амазон входить в книжки? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Там мсс як повезе, скоріш за все ні
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 16:37

  Amethyst написав:А мож в цирк сводить?

Краще б кожному видали Біблію, Катехізис і молитовник за ці гроші. :|

Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.

Вiд Матвiя 28:19
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 17:02

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Amethyst
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