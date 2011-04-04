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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 12 гру, 2021 15:26
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greenozon
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Додано: Нед 12 гру, 2021 15:57
Обещали ж поддержку внутреннего бизнеса. Так что скорее всего валютные платежи будут отсекать .
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Aps
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:16
Там мсс як повезе, скоріш за все ні
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Faceless
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Додано: Нед 12 гру, 2021 16:37
Amethyst написав:
А мож в цирк сводить?
Краще б кожному видали Біблію, Катехізис і молитовник за ці гроші.
Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх в Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
Вiд Матвiя 28:19
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Козак-характерник
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Додано: Нед 12 гру, 2021 17:02
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Amethyst
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