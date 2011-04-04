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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:56
Re: Байки про банки і не тільки....
Аналогично
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:59
Кінець сезона низьких ставок у депозитній Санта-Барбарі
А може з єПідтримкою в ковідну тему?
Кінець сезона низьких ставок у депозитній Санта-Барбарі
https://news.finance.ua/ru/news/-/505405/banki-povysili-srednie-stavki-po-depozitam
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:01
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:15
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:16
Я, навіть, не знаю, як пересічні переживуть такий жир!
"Ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5 до 0,6%"
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:19
Додано: Пон 13 гру, 2021 12:59
Ну, банк же, мабуть, заробить на інтерчейнджі.
Дивно, що так мало банків пропонують.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:05
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