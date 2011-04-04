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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1344134513461347>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:35

У меня Дия вер. 3.0.19
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:56

Re: Байки про банки і не тільки....

Amethyst написав:У меня Дия вер. 3.0.19
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:59

Кінець сезона низьких ставок у депозитній Санта-Барбарі

А може з єПідтримкою в ковідну тему?

Кінець сезона низьких ставок у депозитній Санта-Барбарі
https://news.finance.ua/ru/news/-/505405/banki-povysili-srednie-stavki-po-depozitam
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:59

Re: Байки про банки і не тільки....

Треба, щоб вас банки любили і самі присилали вам на блюдечку :D
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Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:01

Re: Байки про банки і не тільки....

Успіх написав:Треба, щоб вас банки любили і самі присилали вам на блюдечку :D
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Не про те мова
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:15

  Faceless написав:В мене теж нічого. Оновлення від 7 числа, і новішого не світить


Мабуть набрали вже охочих.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:16

  flyman написав:А може з єПідтримкою в ковідну тему?

Кінець сезона низьких ставок у депозитній Санта-Барбарі
https://news.finance.ua/ru/news/-/505405/banki-povysili-srednie-stavki-po-depozitam

Я, навіть, не знаю, як пересічні переживуть такий жир! :mrgreen:

"Ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5 до 0,6%" :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:19

  Faceless написав:
Успіх написав:Треба, щоб вас банки любили і самі присилали вам на блюдечку :D
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Не про те мова

Розумію, що мова про Дію - але ж я вже давно не заходив в неї і, навіть, не знаю, чи в мене там світиться та еПідтримка, чи ні - а от банк - вже сам за мене "похлопотав"/заморочився!👍😀 :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:59

Ну, банк же, мабуть, заробить на інтерчейнджі.
Дивно, що так мало банків пропонують.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:05

  Aps написав:
  Faceless написав:В мене теж нічого. Оновлення від 7 числа, і новішого не світить

Мабуть набрали вже охочих.

Не, мне тоже только что предложило...
demichh
 
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