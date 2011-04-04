|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 13 гру, 2021 13:58
Успіх написав:
Розумію, що мова про Дію - але ж я вже давно не заходив в неї і, навіть, не знаю, чи в мене там світиться та еПідтримка, чи ні - а от банк - вже сам за мене "похлопотав"/заморочився!
То банк потурбувався, щоб нуль гривень було де зберігати. А щоб там був не нуль уже самому потрібно заморочитися і дізнатися, що там у вас відображається в Дії.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6414
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 279 раз.
- Подякували: 862 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|232314
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|93763
|
|
|18
|27402
|