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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1344134513461347

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 13:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Розумію, що мова про Дію - але ж я вже давно не заходив в неї і, навіть, не знаю, чи в мене там світиться та еПідтримка, чи ні - а от банк - вже сам за мене "похлопотав"/заморочився!

То банк потурбувався, щоб нуль гривень було де зберігати. А щоб там був не нуль уже самому потрібно заморочитися і дізнатися, що там у вас відображається в Дії.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 19:15

Голова Нбу признався блумбергу про...

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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 08:16

  greenozon написав:Голова Нбу признався блумбергу про...

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Якщо кого "давить" на посаді Голови НБУ, то я готовий замінити на найближчі 5 років місце Голови НБУ.
CV:
Професійний, чесний, порядний. Без судимостей. Командний гравець. Вмію ефективно працювати під тиском і в умовах невизначеності. Англійська В2+. Відповідна освіта в наявності. Є досвід роботи в структурах НБУ.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 09:28

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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:38

  Вкладчик1234 написав:
  akido написав:
  greenozon написав:Офис Президента дал указание Генеральной прокуратуре и СБУ готовить дела по банкопаду, который случился в период правления Порошенко и курировался экс-президентом. На Банковой считают спланированными действия Порошенко и Гонтаревой, незаконно вводивших временные администрации в частные банки, которые выводили миллиарды гривен, банкротя банки. Украина вынуждена была брать кредиты МВФ для поддержания банковской системы, а эти средства просто вымывались затягивая страну в кредитную кабалу. И все это тандем Порошенко-Гонтарева-Рожкова продали Западу как очищение банковской системы.

З методичок слуг наріда. Їм конче треба посадити Порошенка хоча б за щось.

І ця байка може спрацювати. Те, що робили з "банками" риги до 2013 року, коли там роками не віддавали гроші та не бажали їх оголошувати банкротами нарід вже забув .... Один ЗахєрІнком чого вартував ....

Урок истории: Порошенко - один из основателей Партии Регионов

Це брехня
sergey_sryvkin
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