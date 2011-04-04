Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Якщо кого "давить" на посаді Голови НБУ, то я готовий замінити на найближчі 5 років місце Голови НБУ. CV: Професійний, чесний, порядний. Без судимостей. Командний гравець. Вмію ефективно працювати під тиском і в умовах невизначеності. Англійська В2+. Відповідна освіта в наявності. Є досвід роботи в структурах НБУ.
greenozon написав:Офис Президента дал указание Генеральной прокуратуре и СБУ готовить дела по банкопаду, который случился в период правления Порошенко и курировался экс-президентом. На Банковой считают спланированными действия Порошенко и Гонтаревой, незаконно вводивших временные администрации в частные банки, которые выводили миллиарды гривен, банкротя банки. Украина вынуждена была брать кредиты МВФ для поддержания банковской системы, а эти средства просто вымывались затягивая страну в кредитную кабалу. И все это тандем Порошенко-Гонтарева-Рожкова продали Западу как очищение банковской системы.
З методичок слуг наріда. Їм конче треба посадити Порошенка хоча б за щось.
І ця байка може спрацювати. Те, що робили з "банками" риги до 2013 року, коли там роками не віддавали гроші та не бажали їх оголошувати банкротами нарід вже забув .... Один ЗахєрІнком чого вартував ....
Урок истории: Порошенко - один из основателей Партии Регионов