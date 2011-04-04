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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1345134613471348

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Шлак це.

Вітаю, Козарлюгу. Куди втікати?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:49

  Квесторе_поверніться написав:Вітаю, Козарлюгу. Куди втікати?

Щирі козацькі вітання! :) Все під грушу. Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі. :D Бо все кати заберуть. :evil:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 16:12

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Шо грозить битку?
Шо скажуть досвідчені криптомани?
https://news.obozrevatel.com/economics/cryptocurrency/bitkoinov-pochti-ne-ostalos-dobyito-90-kriptovalyutyi.htm

Шлак це. Бульбашка лусне.

Шлак - це беззмістовні повідомлення та бездоказові судження.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Козак-характерник написав:Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі.


коли інфляція бакса була < 1% в рік - ще можна було закопувати, але зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!

це найбільша інфляція долара за останні 40 років
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 14 гру, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:48

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!

ну так в ойро
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:11

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі.


коли інфляція бакса була < 1% в рік - ще можна було закопувати, але зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!

це найбільша інфляція долара за останні 40 років

Може бути, але ж не в гривні закопувати... :) Зара головне зберегти, а не примножити. А там усушка, утруска, то таке... :) Потім доберемо, в спокійніші часи.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:37

  sergey_sryvkin написав:
Це брехня



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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 19:58

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі.


коли інфляція бакса була < 1% в рік - ще можна було закопувати, але зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!

це найбільша інфляція долара за останні 40 років

Цифра актуальна, якщо витрачати закопана у США і до України напряму не застосовується.
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