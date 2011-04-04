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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 гру, 2021 15:40
Козак-характерник написав:
Шлак це.
Вітаю, Козарлюгу. Куди втікати?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:49
Квесторе_поверніться написав:
Вітаю, Козарлюгу. Куди втікати?
Щирі козацькі вітання!
Все під грушу. Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі.
Бо все кати заберуть.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 14 гру, 2021 16:12
Козак-характерник написав:
Шлак це. Бульбашка лусне.
Шлак - це беззмістовні повідомлення та бездоказові судження.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:47
Козак-характерник написав:
Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі.
коли інфляція бакса була < 1% в рік - ще можна було закопувати, але зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!це найбільша інфляція долара за останні 40 років
Востаннє редагувалось greenozon
в Вів 14 гру, 2021 18:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:48
greenozon написав:
зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!
ну так в ойро
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:11
greenozon написав: Козак-характерник написав:
Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі.
коли інфляція бакса була < 1% в рік - ще можна було закопувати, але зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!це найбільша інфляція долара за останні 40 років
Може бути, але ж не в гривні закопувати...
Зара головне зберегти, а не примножити. А там усушка, утруска, то таке...
Потім доберемо, в спокійніші часи.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 19:58
greenozon написав: Козак-характерник написав:
Покласти зелень в трилитрові банки і закопати вночі.
коли інфляція бакса була < 1% в рік - ще можна було закопувати, але зараз із 6.8% річних інфлцяції долара - згубна справа, КХ!це найбільша інфляція долара за останні 40 років
Цифра актуальна, якщо витрачати закопана у США і до України напряму не застосовується.
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