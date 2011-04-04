RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1346134713481349

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:...АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙБАНК»...
Сокращенное официальное наименование Банка:
Марабу? 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 05.05.21
Подякував: 91 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:35

Мырабы
Чорний Ворон
 
Повідомлень: 100
З нами з: 03.11.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 02:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:"Ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5 до 0,6%"


Рынок ОВГЗ

посмотрите, чтобы не повторяться, там хорошие ставки в долларах
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1215
З нами з: 24.07.10
Подякував: 371 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1346134713481349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 232351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 93774
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 27415
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.