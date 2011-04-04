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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:35
Мырабы
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Додано: Сер 15 гру, 2021 02:16
Рынок ОВГЗ
Успіх написав:
"Ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5 до 0,6%"
посмотрите, чтобы не повторяться, там хорошие ставки в долларах
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Додано: Сер 15 гру, 2021 08:52
Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение
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Алексей77
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:26
Алексей77 написав:
Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение
Погана ідея.
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Козак-характерник
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