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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1347134813491350>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 104
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
32%
33
В чотирьох
13%
13
В трьох
8%
8
В двох
12%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:35

Мырабы
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 02:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:"Ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5 до 0,6%"


Рынок ОВГЗ

посмотрите, чтобы не повторяться, там хорошие ставки в долларах
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 08:52

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:26

  Алексей77 написав:Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение

Погана ідея.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:05

  Алексей77 написав:Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение

Имхо, ничего с ней не будет, сам держал и особо не переживал
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:24

  Алексей77 написав:Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение

При очень большом "шухере" (типа 2014 г) могут обвалиться не только банки, но и гривня. Соответственно, если закинете в гривне, то можете потерять только половину своих средств (1 фонд), а если в валюте - то возможно и значительно больше (1,5-3 фонда).
Вот такой "парадокс" исходя из опыта "системного" и с "иностранными инвестициями" Дельта-банка, где хранившие 2 фонда в гривне потеряли всего 200 тис грн (400 тис - 200 тис), а в валюте с учетом 3 кратной девальвации гривни - аж мульон грн (400 тис х 3 - 200 тис)
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:35

Re: Байки про банки і не тільки....

  Алексей77 написав:Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение


Про - 1. России нужен коммерческий банк для внешней торговли, на который не наложат санкции, они оставили последний крупный банк в частных руках и не вмазывают его в гос проекты. 2. Я в нем и большие суммы держал, и уже после начала войны, и сейчас два счета на 5 лет открытия под 5% в бакcах, больше фонда. 3. Размер фонда могут увеличить, и все будет застрaxoвано.

Контра - 1. Главный принцип "за буйки не заплывать", какой бы банк не был "системообразующим", завтра его уже может не быть. 2. про риск обвала гривны вон вверху написали, все верно! 3. И не надо перекладывать мoральную ответственность за рискованные решения с себя на советчиков (друзей, форум, экспертов), в случае форсмажора вся полнотa ответственности будет на вас!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:48

Тримайте лайфхак/бізнес-ідею! Хто перший її стартане?

  Kripo написав:
  Успіх написав:"Ставки за новими депозитами для населення у валюті за листопад зросли з 0,5 до 0,6%"


Рынок ОВГЗ

посмотрите, чтобы не повторяться, там хорошие ставки в долларах


Вже не раз писав - тепер сформулюю по-іншому))

Я вже бачу наступного "Стіва Джопса", чи "Джека Ма")) - який придумає/створить контору(раз банкам цим займатись не цікаво) накшталт "швидкогші", які б мали всі доки/ліцензію від НБУ - і до яких, зайшовши простий/пересічний з паспортом/індитифікаційним, сівши за столик до дівчини, погортавши "меню" - просто і легко прикупив пару різних акцій, трохи ОВДП, а решту добрав трохи якоїсь крипти :wink: :D

Тому, нові бізнеса так і створюються на "допомозі людям/надання різних послуг" за невелику мзду! :mrgreen:

Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!
Пересічні бояться/недовіряють.
А от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ!👍
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:52

  Алексей77 написав:Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение

Я тільки додам до всіх порад написаних вище - ще таке:
"Жадність - породжує бідність!"©®™ ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©®™👍
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:55

  Kripo написав:
  Алексей77 написав:Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение


Про - 1. России нужен коммерческий банк для внешней торговли, на который не наложат санкции, они оставили последний крупный банк в частных руках и не вмазывают его в гос проекты. 2. Я в нем и большие суммы держал, и уже после начала войны, и сейчас два счета на 5 лет открытия под 5% в бакcах, больше фонда. 3. Размер фонда могут увеличить, и все будет застрaxoвано...


В наших реалиях держать свои бабки в Украине в русском банке - считаю мало того, что рисковым, так еще и предательством в отношении наших хлопцев в окопах, тем более, погибших и раненых на Донбассе...
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