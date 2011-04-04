Додано: Сер 15 гру, 2021 11:35

Алексей77 написав: Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение

Про - 1. России нужен коммерческий банк для внешней торговли, на который не наложат санкции, они оставили последний крупный банк в частных руках и не вмазывают его в гос проекты. 2. Я в нем и большие суммы держал, и уже после начала войны, и сейчас два счета на 5 лет открытия под 5% в бакcах, больше фонда. 3. Размер фонда могут увеличить, и все будет застрaxoвано.Контра - 1. Главный принцип "за буйки не заплывать", какой бы банк не был "системообразующим", завтра его уже может не быть. 2. про риск обвала гривны вон вверху написали, все верно! 3. И не надо перекладывать мoральную ответственность за рискованные решения с себя на советчиков (друзей, форум, экспертов), в случае форсмажора вся полнотa ответственности будет на вас!