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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 гру, 2021 02:16
Re: Байки про банки і не тільки....
Рынок ОВГЗ
посмотрите, чтобы не повторяться, там хорошие ставки в долларах
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:52
Re: Байки про банки і не тільки....
Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение
Додано: Сер 15 гру, 2021 09:26
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:05
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:24
При очень большом "шухере" (типа 2014 г) могут обвалиться не только банки, но и гривня. Соответственно, если закинете в гривне, то можете потерять только половину своих средств (1 фонд), а если в валюте - то возможно и значительно больше (1,5-3 фонда).
Вот такой "парадокс" исходя из опыта "системного" и с "иностранными инвестициями" Дельта-банка, где хранившие 2 фонда в гривне потеряли всего 200 тис грн (400 тис - 200 тис), а в валюте с учетом 3 кратной девальвации гривни - аж мульон грн (400 тис х 3 - 200 тис)
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Про - 1. России нужен коммерческий банк для внешней торговли, на который не наложат санкции, они оставили последний крупный банк в частных руках и не вмазывают его в гос проекты. 2. Я в нем и большие суммы держал, и уже после начала войны, и сейчас два счета на 5 лет открытия под 5% в бакcах, больше фонда. 3. Размер фонда могут увеличить, и все будет застрaxoвано.
Контра - 1. Главный принцип "за буйки не заплывать", какой бы банк не был "системообразующим", завтра его уже может не быть. 2. про риск обвала гривны вон вверху написали, все верно! 3. И не надо перекладывать мoральную ответственность за рискованные решения с себя на советчиков (друзей, форум, экспертов), в случае форсмажора вся полнотa ответственности будет на вас!
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:48
Тримайте лайфхак/бізнес-ідею! Хто перший її стартане?
Вже не раз писав - тепер сформулюю по-іншому))
Я вже бачу наступного "Стіва Джопса", чи "Джека Ма")) - який придумає/створить контору(раз банкам цим займатись не цікаво) накшталт "швидкогші", які б мали всі доки/ліцензію від НБУ - і до яких, зайшовши простий/пересічний з паспортом/індитифікаційним, сівши за столик до дівчини, погортавши "меню" - просто і легко прикупив пару різних акцій, трохи ОВДП, а решту добрав трохи якоїсь крипти
Тому, нові бізнеса так і створюються на "допомозі людям/надання різних послуг" за невелику мзду!
Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!
Пересічні бояться/недовіряють.
А от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ!👍
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:52
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:55
В наших реалиях держать свои бабки в Украине в русском банке - считаю мало того, что рисковым, так еще и предательством в отношении наших хлопцев в окопах, тем более, погибших и раненых на Донбассе...
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