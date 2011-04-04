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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:57
Успіх написав:
от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ!
Були такі в штатах, Лівермор працював у такій...
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:58
Успіх написав:
Я вже бачу наступного "Стіва Джопса", чи "Джека Ма")) - який придумає/створить контору(раз банкам цим займатись не цікаво) накшталт "швидкогші", які б мали всі доки/ліцензію від НБУ - і до яких, зайшовши простий/пересічний з паспортом/індитифікаційним, сівши за столик до дівчини, погортавши "меню" - просто і легко прикупив пару різних акцій, трохи ОВДП, а решту добрав трохи якоїсь крипти
Тому, нові бізнеса так і створюються на "допомозі людям/надання різних послуг" за невелику мзду!
Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!
В Германии такой брокер есть - Trade Republic Bank GmbH. Со всеми лицензиями и со всеми проверками, берет по евре за сделку, быстро вводишь бабло, мгновенно выводишь. Программку в онлайн качаешь, там "меню".
Из Украины можно через Монобанк работать - они дают свифт счет английский - бесплатные переводы по Европе (и туда и обратно) в евро, сейчас вот десять штук € в Украину перевел, за 0€.
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Kripo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:59
Victor37 написав:
Вот такой "парадокс" исходя из опыта "системного" и с "иностранными инвестициями" Дельта-банка, где хранившие 2 фонда в гривне потеряли всего 200 тис грн (400 тис - 200 тис), а в валюте с учетом 3 кратной девальвации гривни - аж мульон грн (400 тис х 3 - 200 тис)
А грн. на гривневому депо не здевальвувала? На грн. депо в умовах девальвації всі втратили, а на валютних тільки у банках-банкротах.
Ось така закономірність.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:04
Ой+ написав:
А грн. на гривневому депо не здевальвувала? На грн. депо в умовах девальвації всі втратили, а на валютних тільки у банках-банкротах.
Ось така закономірність.
Так, не надо тут, на гривневых депо народ "гусарил", под 25% в год рубали бабло на "икру с шампусиком", ВЫ знали на что шли!!!!
А мы, "как рабы на галерах" за жалкие 12% годовых в $ держали! А нас так жестко, и главное, ни за что, опустили.
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