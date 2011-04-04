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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1347134813491350

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.3 5 105
Більше десяти
18%
19
Від п'яти до десяти
31%
33
В чотирьох
12%
13
В трьох
9%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
10%
10
В жодному
9%
9
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ!

Були такі в штатах, Лівермор працював у такій...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Успіх написав:Я вже бачу наступного "Стіва Джопса", чи "Джека Ма")) - який придумає/створить контору(раз банкам цим займатись не цікаво) накшталт "швидкогші", які б мали всі доки/ліцензію від НБУ - і до яких, зайшовши простий/пересічний з паспортом/індитифікаційним, сівши за столик до дівчини, погортавши "меню" - просто і легко прикупив пару різних акцій, трохи ОВДП, а решту добрав трохи якоїсь крипти :wink: :D

Тому, нові бізнеса так і створюються на "допомозі людям/надання різних послуг" за невелику мзду! :mrgreen:

Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!


В Германии такой брокер есть - Trade Republic Bank GmbH. Со всеми лицензиями и со всеми проверками, берет по евре за сделку, быстро вводишь бабло, мгновенно выводишь. Программку в онлайн качаешь, там "меню".

Из Украины можно через Монобанк работать - они дают свифт счет английский - бесплатные переводы по Европе (и туда и обратно) в евро, сейчас вот десять штук € в Украину перевел, за 0€.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Victor37 написав:Вот такой "парадокс" исходя из опыта "системного" и с "иностранными инвестициями" Дельта-банка, где хранившие 2 фонда в гривне потеряли всего 200 тис грн (400 тис - 200 тис), а в валюте с учетом 3 кратной девальвации гривни - аж мульон грн (400 тис х 3 - 200 тис)


А грн. на гривневому депо не здевальвувала? На грн. депо в умовах девальвації всі втратили, а на валютних тільки у банках-банкротах.
Ось така закономірність.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:04

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:А грн. на гривневому депо не здевальвувала? На грн. депо в умовах девальвації всі втратили, а на валютних тільки у банках-банкротах.
Ось така закономірність.


Так, не надо тут, на гривневых депо народ "гусарил", под 25% в год рубали бабло на "икру с шампусиком", ВЫ знали на что шли!!!!

А мы, "как рабы на галерах" за жалкие 12% годовых в $ держали! А нас так жестко, и главное, ни за что, опустили.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Так, не надо тут, на гривневых депо народ "гусарил", под 25% в год рубали бабло на "икру с шампусиком", ВЫ знали на что шли!!!!

А мы, "как рабы на галерах" за жалкие 12% годовых в $ держали! А нас так жестко, и главное, ни за что, опустили


Было же время! А мы его не ценили! Прочитал - всплакнул.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:28

Re: Байки про банки і не тільки....

Миша-клиент написав:
  Kripo написав:
  Алексей77 написав:Господа хочу в альфу 2 фонда закинуть на один аккаунт. Ваше мнение


Про - 1. России нужен коммерческий банк для внешней торговли, на который не наложат санкции, они оставили последний крупный банк в частных руках и не вмазывают его в гос проекты. 2. Я в нем и большие суммы держал, и уже после начала войны, и сейчас два счета на 5 лет открытия под 5% в бакcах, больше фонда. 3. Размер фонда могут увеличить, и все будет застрaxoвано...


В наших реалиях держать свои бабки в Украине в русском банке - считаю мало того, что рисковым, так еще и предательством в отношении наших хлопцев в окопах, тем более, погибших и раненых на Донбассе...
У Альфы, по крайней мере, мамка не российская, акционеры разные, и даже в менеджменте кацапов-экспатов поубирали давно, это все же не сбер и не проминвест
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Faceless написав:У Альфы, по крайней мере, мамка не российская, акционеры разные, и даже в менеджменте кацапов-экспатов поубирали давно, это все же не сбер и не проминвест


как и в прошлом году, напишу:

  Kripo написав:По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санкции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.


По моральной проблеме - "бабло в российской структуре", могу много красивых слов написать, но правда в том, что мне это самому не нравится, и я тоже считаю это принципиально неправильным.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Из Украины можно через Монобанк работать - они дают свифт счет английский - бесплатные переводы по Европе (и туда и обратно) в евро, сейчас вот десять штук € в Украину перевел, за 0€.

Ну я ж, наче, чітко написав в своєму дописі >>>
  Успіх написав:Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!
Пересічні бояться/недовіряють.
А от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ!
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:59

  Успіх написав:Ну я ж, наче, чітко написав в своєму дописі >>>
  Успіх написав:Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!
Пересічні бояться/недовіряють.
А от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ!


Оффтоп, к банковской ветке не имеющий отношения, но ладно, отвечу.

Этот ваш "пересичный в вакууме", который чему-то - там "не доверяет", по Вашему мнению, в реальности отлично нес бабло как в МММ -2000, золотые сертификаты B2BJewelry, так и форекс-кухни, отлично платит за курсы личностного роста и покупает гомеопатию и участвует в "сетевом маркетинге" (не хочет вакцинироваться и ездит в машинах непристегнутым). :wink:

Я Вам уже реально работающий немецкий банк, с лицензионным брокером немецким даю, и показываю лазейку, как бабло вводить-выводить из/в Украины за бесплатно! Посмотрите обзоры https://www.youtube.com/watch?v=cKyBIPuGFU0&t=260s , сколько стоит "пересичному" переслать из/в Украину бабло. Та даже по Украине тариф 0,5% на доллары при переводе в другой банк берут.

А вы все фантазии пишете.
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:19

  Kripo написав:
  Faceless написав:У Альфы, по крайней мере, мамка не российская, акционеры разные, и даже в менеджменте кацапов-экспатов поубирали давно, это все же не сбер и не проминвест


как и в прошлом году, напишу:

  Kripo написав:По Альфа - не обманывайте сами себя, основной бизнесс банка в России, "европейские партнеры" - малая часть в капиталле, если у российского бизнесса будут проблемы (нефть или санкции), то наша дочка нафиг не нужна, спасать некому.


По моральной проблеме - "бабло в российской структуре", могу много красивых слов написать, но правда в том, что мне это самому не нравится, и я тоже считаю это принципиально неправильным.

У Украинской Альфы нет и не может быть бизнеса в рашке. У нее нет материнской структуры в рашке, нет никакого руководства, прмог оили непрямого, в рашке, и давно не осталось даже никаких связей с российской альфой. И, к слову, санкции на рашкованский бизнес группы не оказал никакого влияния на украинский банк, в отличие от дочек российских госбанков. Да, Юникредит групп и ЕБРР занимают суммарно, емнип, не более 15%, до процента миноратарии (в том числе из Украины) тем не менее они есть.
Faceless
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