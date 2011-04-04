Додано: Сер 15 гру, 2021 12:59

Успіх написав: Ну я ж, наче, чітко написав в своєму дописі >>>

Успіх написав: Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!

Пересічні бояться/недовіряють.

А от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ! Бо онлайн платформи - це трохи "не те"!Пересічні бояться/недовіряють.А от як появляться такі відділення/контори ліцензійні по всіх містах - УСПІХ такому бізнесу - ЗАБЕЗПЕЧЕНИЙ! Ну я ж, наче, чітко написав в своєму дописі >>>

Оффтоп, к банковской ветке не имеющий отношения, но ладно, отвечу.Этот ваш "пересичный в вакууме", который чему-то - там "не доверяет", по Вашему мнению, в реальности отлично нес бабло как в МММ -2000, золотые сертификаты B2BJewelry, так и форекс-кухни, отлично платит за курсы личностного роста и покупает гомеопатию и участвует в "сетевом маркетинге" (не хочет вакцинироваться и ездит в машинах непристегнутым).Я Вам уже реально работающий немецкий банк, с лицензионным брокером немецким даю, и показываю лазейку, как бабло вводить-выводить из/в Украины за бесплатно! Посмотрите обзоры, сколько стоит "пересичному" переслать из/в Украину бабло. Та даже по Украине тариф 0,5% на доллары при переводе в другой банк берут.А вы все фантазии пишете.